Son Dakika Ankara Haberleri

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Yenimahalle'de 3. Geleneksel Kitap Günleri Başlıyor!

Yenimahalle'de 3. Geleneksel Kitap Günleri Başlıyor!

Kalecik'te Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı restore edilecek

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Gassal dizisinde 'Narin' göndermesi: Gözyaşları sel oldu!

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T.C.KAHRAMANKAZANİCRA DAİRESİ 2018/349 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C.KAHRAMANKAZANİCRA DAİRESİ 2018/349 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
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