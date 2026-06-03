“CHP'de Kurultay Baskısı: 804 İmza Masada"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının ardından gözlerin çevrildiği ilk grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; parti içindeki liderlik tartışmalarının gölgesinde yapılan toplantı, son dönemin en kalabalık grup buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüden hem parti tabanına hem de kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Özel, yaşanan süreci yalnızca CHP'nin değil Türkiye demokrasisinin meselesi olarak değerlendirdi. Birlik ve mücadele vurgusu yapan CHP lideri, partinin Meclis'teki çalışmalarını ve siyasi mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

EKONOMİDEN DEMOKRASİYE GENİŞ GÜNDEM

Konuşmasında ekonomik krize de geniş yer ayıran Özel, emeklilerin, asgari ücretlilerin, çiftçilerin ve esnafın yaşadığı geçim sıkıntılarını gündeme taşıdı. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkilerine dikkat çeken Özel, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Demokrasi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı konularına da değinen Özel, ana muhalefet partisine yönelik müdahalelerin Türkiye'nin demokratik geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

GRUP TOPLANTISI SONRASI MUHABİRLERLE BULUŞTU

Grup toplantısının ardından TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Özgür Özel, yaklaşık iki saat süren sohbet toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ-BAKANLAR GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bazı bakanların görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, özellikle Adalet Bakanı'nın yargı kararının ardından yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Kuvvetler ayrılığının birliğe dönüştüğüne dair imzadır o basın toplantısı" ifadelerini kullandı.

"DOKUNULMAZLIK DEĞİL, HUKUK ENDİŞESİ TAŞIYORUM"

Hakkında olası fezleke ve dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, kendisi adına bir kaygı taşımadığını belirterek, "Benim endişem hukuk açısından. Çok partili sistem ve demokrasi açısından endişeliyim" dedi.

KURULTAY İÇİN 804 İMZA

Kurultay taleplerine ilişkin soruları da yanıtlayan CHP lideri, olağanüstü kurultay için delegelerden gelen imzaların 804'e ulaştığını açıkladı. Özel, parti yönetiminin ve yargı sürecinin koordineli hareket ettiğini öne sürerek, "Karşımızda meşru bir takip yok. Yargıtay'ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SOKAĞIN SESİNİ DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Kurultay tartışmalarında tabanın tavrına dikkat çeken Özel, delegelerin "Delege sokağın sesini dinle" sloganı attığını hatırlatarak, "Kimin ne dediği değil, sokağın ne söylediği önemlidir. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE MÜZAKERE KANALI HİÇ AÇILMADI"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilerine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Maalesef müzakere kanalı hiç açılmadı." dedi. Yaşanan sürecin artık parti içi mesele olmaktan çıktığını savunan Özel, kurultay konusunda tabanda oluşan talebin göz ardı edilmesinin parti açısından ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

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