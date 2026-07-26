Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla bölgeye gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), yanlarına gelen Osman A. (28)tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından şüpheli, geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli tabancayla yakalandı
Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Osman A.'yı kısa süre sonra Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelinin üzerinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Osman A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.