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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Saldırının ardından şüpheli, geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla bölgeye gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44) , yanlarına gelen Osman A. (28) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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