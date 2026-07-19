Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre başında motosiklet kaskı bulunan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, iş yerinin önüne gelerek burada bulunan bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş eden saldırgan, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Rastgele Ateş Açarak Kaçtı

Silahlı saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar korku içinde kaçışırken, şüpheli bu kez çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerinden hızla uzaklaşan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

1 Kişi Yaralandı

Saldırıda iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kasklı şüphelinin önce bir kişiyle tartıştığı, ardından tabancayla iş yerine ateş açtığı görülüyor. Vatandaşların panikle kaçıştığı anların da yer aldığı görüntülerde, saldırganın daha sonra rastgele ateş ederek bölgeden uzaklaştığı dikkat çekiyor.

Polis Şüpheliyi Arıyor

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.