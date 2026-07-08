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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Hasan Yağcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Yağcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Yağcı'nın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Yağcı, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada dengesini kaybederek Seyhan Nehri'ne düştü.

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