Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayının şüphelisi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı adreste gözaltına alındı. Gürültü nedeniyle çıkan tartışmanın ardından komşusunun evine ateş açtığı öne sürülen Hakan Şerif K. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Nisan akşamı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden Hakan Şerif K., gürültü yaptığı gerekçesiyle apartman sakinlerinden biri tarafından uyarıldı. Uyarının ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Öfkesine hakim olamayan şüpheli, yanında taşıdığı otomatik tabancayı çıkararak tartıştığı kişinin evine doğru peş peşe ateş etti. Kurşunlar apartmanın dış cephesine isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaşanan panik anları ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehir dışına giderek izini kaybettirmeye çalıştı

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Hakan Şerif K.'nin bir süre başka bir ile gittiği, daha sonra yeniden Adana'ya döndüğü tespit edildi.

Şüphelinin aynı mahallede bulunan farklı bir apartman dairesinde gizlendiği belirlenirken, dışarı çıkmamak için temel ihtiyaçlarını sipariş yöntemiyle karşıladığı öğrenildi.

Operasyonda firari hükümlü de yakalandı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Hakan Şerif K.'yi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca, şüpheliyi sakladığı öne sürülen ve "dolandırıcılık" suçundan hakkında 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Baran D. (23) da yakalandı.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Baran D. ise hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.