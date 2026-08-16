Ankara'da dün akşam Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada; Gençlerbirliği taraftarı, babası ile maça gelen bir çocuğun tribünde Fenerbahçe forması giymesine tepki gösteren Japon Şenel” lakaplı kişinin "alternatif tıp" adı altında kansere yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili görüntülerin büyük yankı uyandırması ve tepki çekmesi üzerine, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' ile 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyeti tahdit suçundan soruşturma başlattı ve gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Ş.A.’nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

HER MAÇ ÖNCESİ BEŞTEPE’DE

Fanatik taraftarın Gençlerbirliği Kulübü tarafından kabul gördüğü, Gençlerbirliği’nin Beştepe’deki tesislerine sık sık geldiği futbolcular ve futbolcu teknik direktörlerle görüştüğü sosyal medyada yayınlanan paylaşımlarda ortaya çıktı.

Bir paylaşımımda geçen sezonunda Teknik Direktörlüğünü yapan Volkan Demirel görüşen Ş.A’nın konuşma yaptığı ve sporda centilmenlik, kardeşlik ve dostluktan bahsettiği bildirildi.

“BAŞARIMIZA GÖLGE DÜŞÜRDÜ”

Gençlerbirliği taraftarları, sosyal medyada yayınladıkları bildiride bu kişinin yaptığı hareketin affedilecek bir olmadığını, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1 galibiyetin başarısına gölge düşürdüğünü belirterek “Gençlerbirliği Yönetim daha dikkatli olmalıdır. Bu tip insanları Beştepe’ye değil, Gençlerbirliği’nin hiçbir maçına sokmamalıdır” diye konuştular

“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

Gençlerbirliği Kulübü de tribünde yaşananların kabul edilemeyeceğini ve olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Yaşanan olayın kulübün 103 yıllık tarihine ve tribün kültürüne yakışmadığını belirten başkent ekibi, "Söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Olayın münferit olduğunu belirten Gençlerbirliği, küçük Fenerbahçe taraftarı ile ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaştığını ve sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Başkent temsilcisi ayrıca küçük taraftarı, Fenerbahçe formasıyla birlikte kulüp tesislerinde ağırlamak istediğini duyurdu.