Basın İlan Kurumu 33. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Çay, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verirken basın sektörünün ihtiyaçlarını doğrudan sahada tespit etmeye yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda 11 Bölge Müdürlüğünde, 58 ili kapsayan toplantılar gerçekleştirildiğini aktaran Çay, söz konusu buluşmalara 684 süreli yayın temsilcisinin katıldığını söyledi.

Toplantılarda sektörün mevcut sorunları, ihtiyaçları ve gelecekte atılması gereken adımların ele alındığı belirtildi.

Basın sektörüne 131 milyon TL finansman

Genel Müdür Çay, basın işletmelerinin finansman imkanlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yapılan iş birliğine de değindi.

2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 60 süreli yayına aktarılan toplam finansman tutarının 131 milyon TL’ye ulaştığını açıklayan Çay, 2010-2025 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde sağlanan finansmanın kur bazında 154,68 milyon TL olduğunu ifade etti.

Resmî ilan ve reklam desteği yüzde 40 arttı

Toplantıda basına yönelik kamu desteklerinin son durumu da paylaşıldı.

Çay’ın verdiği bilgilere göre, 2026 yılının ilk 8 ayında 117 bin adet resmî ilan için 4 milyar 200 milyon TL, 14 bin adet resmî reklam için ise 900 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Böylece toplam resmî ilan ve reklam desteği 5 milyar 248 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla desteğin yüzde 40 arttığını belirten Çay, basın sektörüne yönelik desteğin daha da artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

İŞKUR ile yeni istihdam süreci

Basının nitelikli insan kaynağı ihtiyacına da değinen Çay, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile “Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü” imzalandığını hatırlattı.

Protokol kapsamında resmî ilan ve reklam sistemi içerisinde bulunan 1.075 basın işletmesine yönelik istihdam, eğitim ve iş gücünün geliştirilmesini kapsayan yeni bir süreç başlatıldığı bildirildi.

Çay, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanlarında da eğitim programları düzenlediklerini ve basın çalışanlarının eğitim imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dijital yayıncılık için yeni ölçümleme sistemi

Basın sektörünün dijital dönüşümüne ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Çay, BİK Analitik’in yeni versiyonunun temmuz ayında kademeli olarak devreye alındığını açıkladı.

Yeni sistemle ziyaretçi davranışları ve haber okuma alışkanlıklarının daha doğru şekilde ölçülmesinin hedeflendiğini belirten Çay, dijital yayıncılıktaki değişime uyum sağlayacak bir ölçümleme altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Denetim süreçlerinin de dijital ortama taşındığını belirten Çay, Elektronik Denetim Tebliği’nin yayımlandığını ve uygulamanın altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2027’de başlayacağını bildirdi.

15 Temmuz’un gazetecilik hafızası dijitale taşındı

Çay, 15 Temmuz’un 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara da değindi.

“İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 7 üniversitenin iletişim fakültesi öğrencilerinin hazırladığı **“15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi”**nin TBMM, Gaziantep, İzmir ve Erzurum’da açıldığını aktardı.

Ayrıca 15temmuz.bik.gov.tr adresi üzerinden erişime açılan dijital portalda, 15 Temmuz gecesine ilişkin gazeteci tanıklıkları, gazete manşetleri ve kronolojik bilgilerin bir araya getirildiği belirtildi.

“Hedefimiz daha güçlü bir Türk basını”

Konuşmasının sonunda basının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdulkadir Çay, kurum olarak sektörün gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çay, ortak hedeflerinin “daha güçlü, daha nitelikli, dijital dönüşüme ayak uydurabilen, kendi hafızasına sahip çıkan ve geleceğe güvenle bakabilen bir Türk basını” olduğunu söyledi.

Genel Müdür Çay’ın konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçimi yapıldı ve Genel Kurul gündemi belirlendi.

Komisyon çalışmalarının ardından teklifler, 11 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek son oturumda Genel Kurulun değerlendirmesine sunulacak.