Gürcistan’ın Batum kentinden havalanan Aerospool WT-9 Dynamic tipi iki kişilik hafif spor uçak, Rize’nin Pazar ilçesi Melyat mevkii açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle denize acil iniş yaptı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize iniş yapan uçağa ulaşmak ve uçakta bulunan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

2 kişinin sağlık durumu iyi

Edinilen ilk bilgilere göre uçakta bulunan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bazı yerel kaynaklarda iki kişinin Belçika vatandaşı olduğu ve Sahil Güvenlik ekiplerince uçaktan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldığı bildirildi. Ancak olayın ilk dakikalarında resmi kaynaklardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı için bu bilgiler güncellenebilir.

Uçağın neden denize acil iniş yaptığına ilişkin inceleme sürerken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler geldikçe haber güncellenecektir.