EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin ulaşım kartı işlemlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.
Yapılan duyuruya göre, 9 Eylül 2026 itibarıyla tüm Kart İşlem Merkezleri, yoğunluk normale dönene kadar saat 20.00’ye kadar hizmet verecek.
Düzenlemeyle öğrenciler ve vatandaşların kart işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.
Çalışma saati uzatılan merkezler belli oldu
EGO tarafından çalışma saatleri uzatılan Kart İşlem Merkezleri şöyle:
- Dikimevi
- Beytepe
- Koru
- Beşevler
- Akköprü
- Keçiören Belediye İstasyonu
- Törekent
- Ulus EGO Kart İşlem Merkezi
- Milli Kütüphane
- AŞTİ
- Kızılay
Düzenleme geçici olacak
EGO Genel Müdürlüğü, çalışma saatlerindeki düzenlemenin geçici olduğunu bildirdi.
Kart İşlem Merkezlerindeki yoğunluğun normale dönmesinin ardından çalışma saatlerinin yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Özellikle okulların açılmasıyla birlikte ulaşım kartı işlemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmesi amaçlanıyor.