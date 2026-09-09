EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin ulaşım kartı işlemlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Yapılan duyuruya göre, 9 Eylül 2026 itibarıyla tüm Kart İşlem Merkezleri, yoğunluk normale dönene kadar saat 20.00’ye kadar hizmet verecek.

Düzenlemeyle öğrenciler ve vatandaşların kart işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Çalışma saati uzatılan merkezler belli oldu

EGO tarafından çalışma saatleri uzatılan Kart İşlem Merkezleri şöyle:

Dikimevi

Beytepe

Koru

Beşevler

Akköprü

Keçiören Belediye İstasyonu

Törekent

Ulus EGO Kart İşlem Merkezi

Milli Kütüphane

AŞTİ

Kızılay

Düzenleme geçici olacak

EGO Genel Müdürlüğü, çalışma saatlerindeki düzenlemenin geçici olduğunu bildirdi.

Kart İşlem Merkezlerindeki yoğunluğun normale dönmesinin ardından çalışma saatlerinin yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Özellikle okulların açılmasıyla birlikte ulaşım kartı işlemlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve vatandaşların işlemlerini daha rahat yapabilmesi amaçlanıyor.