Programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taylan Yağmur, Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay, siyasi parti temsilcileri, Ankara Ağır Ceza Hâkimi Sadık Keçiören Belediyesi ile Ankara Engelliler Derneği iş birliğinde düzenlenen buluşma, Ihlamur Vadisi Engelsiz Sohbet Evi’nde gerçekleştirildi.

PrGöymen, muhtarlar, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı.

Kahvaltı programında katılımcılar aynı sofra etrafında bir araya gelerek sohbet etti, talep ve beklentilerini paylaştı.

“Engelleri sadece lafta değil, fiziki ortamlarda da kaldırmak istiyoruz”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taylan Yağmur, özel gereksinimli vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

Yağmur, Keçiören Belediyesi bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü kurulduğunu belirterek, Başkan Mesut Özarslan’ın engellerin hem sosyal hem de fiziki anlamda kaldırılmasına önem verdiğini söyledi.

Yağmur, vatandaşlardan karşılaştıkları eksiklikleri belediyeye iletmelerini isteyerek, imkanlar doğrultusunda çözüm üretmeye çalışacaklarını ifade etti.

“Mesut Başkanımıza teşekkür ederiz”

Ankara Engelliler Derneği Başkanı Erdal Atay da düzenlenen buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atay, özel gereksinimli bireylerin bir araya gelmesine imkan sağlayan bu ortam için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a teşekkür etti.

Müzik eşliğinde keyifli anlar

Dayanışma buluşmasında sohbetin yanı sıra müzik de programa renk kattı.

Keçiören Belediye Konservatuvarı sanatçısı Âşık Reis Ayar, seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Buluşma, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamın içerisinde daha aktif yer almasının önemine dikkat çekerken, farklı kesimleri aynı sofrada buluşturan anlamlı bir dayanışma örneği oldu.