Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada dahil 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria ile ticareti yasaklama kararı almasına ilişkin 'Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.' ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğünde 12 ülkenin, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı aldığı karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

'Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası toplumun bu yöndeki iradesini güçlendirmesi ve İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı somut adımları artırması gerekmektedir. Gazze'de devam eden yıkım ve insani dram karşısında da aynı kararlılığın gösterilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, bölgede adalet ve barışın tesisi için gereken her türlü çabayı ortaya koymaya devam edecektir.'