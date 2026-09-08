Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini açıkladı. Uraloğlu, 'Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi' dedi.

Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, '13 Haziran 2024'te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı' ifadelerini kullandı.

'10 YILDIR HİZMET VERİYOR'

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, '5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor' dedi. (DHA)