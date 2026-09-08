Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, kırtasiyelerde ürünlerin fiyat etiketlerini ve satış fiyatlarını kontrol etti. Denetimlerde boya, silgi, defter ve kalem gibi kırtasiye ürünlerinin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, okul ürünlerinin güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etti.

İş yeri yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde bulunan ekiplerin denetimlerini okullar açılana kadar sürdüreceği belirtildi. (DHA)