Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 7 sayfalık ifade ortaya çıktı. Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen mal varlığı, taşınmazlar, aile şirketleri ve para transferlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı ifadesine göre Gökçek, aylık 150 bin TL emekli milletvekili maaşıyla geçindiğini söyledi. Gökçek ayrıca Türkiye’de veya yurt dışında üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazının ve şirket ortaklığının bulunmadığını savundu.

26 taşınmaz kaydı soruldu

Savcılıkta Gökçek’e, geçmiş yıllarda adına kayıtlı olduğu belirtilen 26 adet ev, arsa ve tarla da soruldu. Söz konusu taşınmazların tapu kayıtlarında “pasif” durumda olduğu belirtilirken Gökçek, bu kayıtlarla ilgili “Aldım, sattım” yanıtını verdi.

Gökçek, geçmişte söz konusu taşınmazları alıp sattığını, bugün ise kendi adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığını ileri sürdü. Ayrıca aile üyeleri veya üçüncü kişiler adına kayıtlı olup gerçekte kendisine ait ya da kendisinin kullandığı herhangi bir taşınmazın da olmadığını savundu.

“Oğlumun somut bir işi yok”

İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek hakkında söyledikleri oldu.

Gökçek, oğlunun “somut bir işi olmadığını”, gayrimenkul alım satımı yaparak geçimini sağladığını belirtti. Ahmet Gökçek’in gayrimenkul alım satımlarını kendi parası ve eşi Hülya Gökçek’in varlıklarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

1 milyon 265 bin dolarlık villa parası

Savcılık ifadesinde ayrıca Gökçek’in 2018 yılında Ankara’daki villasını sattığı ve satıştan elde ettiği 1 milyon 265 bin doları oğlu Ahmet Gökçek’e verdiğini söylediği aktarıldı.

Gökçek ailesinin yurt dışındaki ticari faaliyetleri de ifadede gündeme geldi. Hülya Gökçek’in Almanya’da kurduğu HAMAG Immobilien GmbH şirketi ve şirketin finansmanı konusunda da Gökçek’e sorular yöneltildi. Gökçek ise söz konusu şirketten Murat Ağırel’in haberleri aracılığıyla haberdar olduğunu ileri sürdü.

Gökçek’in savcılık ifadesi, hakkındaki soruşturma kapsamında mal varlığı ve aile bireylerinin ticari faaliyetlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.