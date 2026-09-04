Hayat arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkan Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstinafın “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu anlarda Şimşek’in Şanver’i darp ederek evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Şimşek hakkında Özlem Şanver’in başvurusu üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı verilmiş, karar haziran ayında iki ay daha uzatılmıştı.