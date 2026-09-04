İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geçen Bakan Çiftçi'yi, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım karşıladı. Türbeyi ziyaret ederek dua okuyan Bakan Çiftçi, alp kıyafetli askerlerin türbe önündeki nöbet değişim törenini izledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geçti. Bilecik Valiliği'ne gelen Bakan Çiftçi, valilik bahçesinde adına hazırlanan çınar ağacı fidanını dikerek can suyunu verdi. Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. (DHA)