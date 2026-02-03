Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde önceki gün, 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada 10 kişi öldü, 25 kişi ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Sudem Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınıp, memleketi Bilecik'in Osmaneli ilçesine getirildi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi olan Çakmak için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Sudem Çakmak'ın babası Mikail Çakmak ve erkek kardeşi Yiğit Turan Çakmak, taziyeleri kabul etti. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Kaymakamı Abdüssamet Kılıç, ilçede yaşayanlar, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Sudem Çakmak, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)
Kaynak: DHA
