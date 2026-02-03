Geçtiğimiz günlerde ablası Nihal Candan'ı toprağa veren sosyal medya fenomeni Bahar Candan, annesine gönderdiği “Ablamın yanına gitmek istiyorum” mesajının ardından ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sağlık ekipleri tarafından yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde bulunan Candan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rezidansta Bilinci Kapalı Bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gece yaşandı. Bahar Candan’ın annesi Umut Candan, kızının mesajı üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, Candan’ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Candan, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede Midesi Yıkandı

Hastanede midesi yıkanan Bahar Candan’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Tedavisi süren Candan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Nihal Candan’ın Vefatının Ardından Zor Günler

Bahar Candan’ın, 20 Haziran’da anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Nihal Candan’ın vefatının ardından zor bir süreç geçirdiği biliniyor. Yaşanan olayın ardından Candan, yaptığı açıklamada psikolojik baskıya dikkat çekti.

“İnsanlar Çok Acımasız”

Bahar Candan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar çok acımasız. Gülünce ‘güldü’ diyorlar, ağlayınca ‘şov yaptı’ diyorlar. Dayanamıyorum bu acımasızlığa.”