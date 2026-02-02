TMC Film imzası taşıyan ve yeni yayın günü pazar olarak belirlenen Rüya Gibi dizisine sürpriz bir konuk oyuncu katılıyor. Berlin’de yaşayan ve son olarak Netflix’te yayınlanan “Kasaba” dizisinde rol alan uluslararası oyuncu Kerem Can, Rüya Gibi dizisiyle anlaşma sağladı.

Aydan’ın abisi olarak seyirci karşısına çıkacak

Yarın sete çıkması planlanan Kerem Can, dizinin pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncu, Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin abisi olarak hikâyeye dahil olacak ve diziye sürpriz bir giriş yapacak.

Almanya’da çekilen Bumin Musul imzalı “Frau Schmidt’in Komşuları Hakkında” filminde avukat rolüyle yer alan Kerem Can’ın, aynı zamanda yeni dijital projeler için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.