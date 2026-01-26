Samsun’un Kavak ilçesinde 1 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Gülbahar Kaya eşi ve kayınvalidesinin iş birliğiyle 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili davada, eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kayınvalidesi hakkında ise önce müebbet hapis cezası verildi, daha sonra yapılan indirimle ceza 25 yıl hapis olarak belirlendi.

Olayın ardından geride kalan üç çocuk, yaklaşık iki yıl boyunca teyzeleri ve dedeleri tarafından bakıldı. Ancak dedelerinin dağ köyünde yaşaması nedeniyle çocukların eğitim ve güvenlik koşullarında yaşanan sorunlar gerekçe gösterilerek, çocuklar Sosyal Hizmetler’e teslim edildi.

Sosyal Hizmetler Acılı Aileden Nafaka İstiyor!

Bu sürecin ardından Sosyal Hizmetler, çocukların bakım giderleri gerekçesiyle aile hakkında nafaka davası açtı. Açılan dava sonucunda mahkeme, aileden aylık 6 bin TL nafaka alınmasına karar verdi ve tutarın tahsiline başlandı.

Karara tepki gösteren Gülbahar Kaya’nın babası, kızının hayattayken defalarca emniyet birimlerine korunma talebiyle başvurduğunu, ancak bu başvurulara rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi. Baba, yetim kalan çocukların bakımını devletin üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Aile Yılı olarak ilan edilen bir dönemde, evladını kaybetmiş ve sağlık sorunları bulunan bir dededen nafaka talep edilmesini kabul etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Dip Not:

Gülbahar Kaya’nın babası, yaşanan süreçle ilgili olarak başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara taleplerini ilettiğini belirterek, yetkililerin konu hakkında gereğini yapmasını arz ettiğini ifade etti.