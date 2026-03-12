Marc Botenga, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Avrupa Konseyi ve Orta Doğu’daki Durum” başlıklı Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin İran politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Belçikalı parlamenter Botenga, Avrupa Birliği liderlerinin tutumuna tepki göstererek, birçok siyasetçinin Donald Trumpve Benjamin Netanyahu’nun İran’a yönelik politikalarını desteklediğini savundu. Botenga, “Çoğunuz bunu kınamıyor, hatta Trump ve Netanyahu’nun İran’a yönelik savaşını destekliyorsunuz, ancak yine de İran halkının yanında olduğunuzu iddia ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Sivil kayıpları görmezden geliyorsunuz”

Konuşmasında askeri operasyonlarda yaşanan sivil kayıplara da dikkat çeken Botenga, Avrupa Parlamentosu üyelerine seslenerek Batılı ülkelerin askeri müdahalelerinin ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Botenga, ABD tarafından kullanılan füze saldırılarında hayatını kaybeden sivillere atıfta bulunarak, bu saldırıların masum insanları hedef aldığını ifade etti.

“Savaşlar demokrasi getirmiyor”

Botenga, konuşmasında Orta Doğu’daki saldırıların çevresel ve kültürel yıkıma yol açtığını da dile getirerek, özellikle Tahran’da yaşayan sivillerin maruz kaldığı risklere dikkat çekti. Batılı ülkelerin askeri müdahalelerinin bölgeye istikrar getirmediğini savunan Botenga, “Bombalarınız asla demokrasi getirmedi ve asla getirmeyecek” dedi.

Afganistan, Libya ve Irak örneği

Geçmişte yaşanan askeri müdahaleleri hatırlatan Botenga, Afganistan, Libya, Suriye ve Irak’ta yürütülen operasyonların demokrasi yerine kaos ve yıkım getirdiğini savundu.

Botenga, Batı’nın askeri müdahalelerinin bölgedeki insani krizleri derinleştirdiğini belirterek, bu politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.