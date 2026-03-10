Barış temalı eserleri ve küresel barış çalışmalarıyla tanınan yazar Akif Manaf, Dünya Azerbaycanlı Yazarlar ve Medya Derneği tarafından “Yılın Barış İnsanı” ödülüne layık görüldü. Ödül, dernek başkanı Kebuter Hakverdi tarafından takdim edildi.

Hakverdi, ödülün verilmesinde Manaf’ın küresel barış çalışmalarının önemli rol oynadığını belirterek, özellikle birçok dile çevrilen “Barış Psikolojisi” kitabının bireysel barıştan küresel barışa uzanan yolu anlatan önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

Uluslararası ödüller aldı!

Akif Manaf, yakın zamanda Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen 2025 International Peace Prize ödülünü kazanmıştı. Bunun yanı sıra 2026 yılı başında Türkiye’de verilen Egeyön Barış Ödülü, Doğayla Barış Ödülü ve Küresel Barış Ödülü’nün de sahibi oldu.

“Üçüncü Dünya Savaşı’nı engellemek istiyoruz”

Ödül töreninde konuşan Manaf, dünyada savaş riskinin giderek arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün dünyanın birçok yerinden savaş sesleri yükseliyor. Maalesef insanlık Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğinde bulunuyor. Bu nedenle hepimizin küresel barış için el ele vermesi büyük önem taşıyor. Amacımız yaklaşan Üçüncü Dünya Savaşı’nı engellemektir.”

Manaf, “Barış Psikolojisi” kitabının içsel ve dışsal tüm savaşların sona erdirilmesi için bir rehber olduğunu söyledi.

20’ye yakın dile çevrildi!

Manaf’ın barış çalışmalarının merkezinde yer alan “Barış Psikolojisi” kitabı, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Türkçe, Japonca ve Rusça dahil yaklaşık 20 farklı dile çevrildi. Kitap, birçok okuyucu tarafından küresel barış için bir manifesto olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Akif Manaf’ın barış temalı 100’ün üzerinde kitabı bulunduğu belirtiliyor.

Barış için dünyayı dolaşıyor!

Manaf yılın büyük bölümünü kitaplarının yayımlandığı ülkeleri ziyaret ederek geçiriyor. Yazar, farklı ülkelerde düzenlenen kitap fuarları, söyleşiler ve seminerlerde okurlarla buluşarak barış temalı çalışmalarını anlatıyor.

Ayrıca Manaf’ın öncülük ettiği çalışmalar arasında “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi”, “Barış Sanatı Programı” ve her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” girişimi de yer alıyor.