MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli haftalık grup toplantısında 11 gündür devam eden ABD İsral- İran savaşıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

“FÜZE GÖRMEK İSTEMİYORUZ”

MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay ve Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili olarak İran’ı uyardı Bahçeli “İran'ın yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren mühimmatın etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynanacak bir ülke değildir. Kasti tavır olmadığına inanmak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda yolunu kaybetmiş bir füze görmek istemediğini cümle alem bilmelidir. Bir daha yeni bir füze görmek ve duymak istemiyoruz.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli , “CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içerisindedir. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır” diye konuştu.

“TÜRKİYE KUMAR OYNANACAK ÜLKE DEĞİLDİR”

“ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ KATLİAMDIR”

ABD ve İsrail'in saldırganlığının son bulması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli "Siyaset ve diplomasinin önü ardına kadar açılmalıdır. Türkiye arabuluculuk misyonu ile sivrilecektir. ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmaktadır. 11 gündür psikolojik dijital harbin eşine benzerine çok nadir rastlanacak örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir. Bölgemizi akıl tutulması sarmıştır. Katledilen masum insanlar tıkanan deniz yolları daralan ticaret kanalları çıta yükselten intikam yeminleri süregelen örtülü operasyonlar hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır. Operasyonlar bölgemizi ateşe atmaktadır. Haksızlık diz boyudur, hukuksuzluk doruk noktadadır. İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır.

“KÜRT KARDEŞLERİM KİRALIK, SATILIK DEĞİLDİR”

Devlet Bahçeli Kürtlerin paralı asker olamadığını beklirtirken şunları söyledi : “Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ortam yoklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık kiralık değildir tetikçi değildir onun bunun projelerinde piyon olarak da görülemez gösterilemez. Türk-Kürt kardeşliği ile cephe açmayı kurgulayanlar düşmanca tutum takınan namertlerdir. Türk Kürt'ün kardeşi Kürt Türk'ün alın yazısıdır."