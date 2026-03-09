Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Akdere’de yaşayan vatandaşlar, ulaşımda yaşadıkları sorunların çözülmesi için yeni dolmuş hatları talep ediyor. Mahalle sakinleri özellikle Kızılay yönüne giden dolmuşların Dikimevi’nde son bulmasına tepki gösteriyor.

Akdere’den Kızılay’a gitmek isteyen vatandaşlar, dolmuş hattının Dikimevi’nde bitmesi nedeniyle aktarma yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bölge sakinleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde Kızılay yönüne giden otobüslerin çok kalabalık olduğunu belirterek Akdere’den Kızılay’a direkt dolmuş hattı oluşturulmasının ulaşımı rahatlatacağını söylüyor.

NATOYOLU VE MAMAK ÇARŞIYA DOLMUŞ TALEBİ!

Öte yandan vatandaşların bir diğer talebi ise Natoyolu ve Mamak Çarşı yönüne doğrudan dolmuş hattı kurulması. Akdere’den bu bölgelere gitmek isteyenlerin şu an doğrudan ulaşım seçeneği bulunmadığını belirten mahalle sakinleri, yeni hatlarla ulaşımın kolaylaşacağını dile getiriyor.

Konuyla ilgili bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden sayfa açarak taleplerini duyurmaya çalışıyor. Akdere’de yaşayan yurttaşlar, yetkililerin ulaşım sorununa çözüm bulmasını beklediklerini ifade ediyor.