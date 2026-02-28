Makedonya’da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak amacıyla kurulan Yücelciler Teşkilatı’ndan 4 gencin 27 Şubat 1948’de idam edilmesinin 78. yılı dolayısıyla Ankara’da anma programı düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Balkan Yücelciler Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği Başkanı Aygün İlko yaptı.

Başkan Aygün İlko konuşmasında, Yücelciler Teşkilatı’nın Balkan Türklerinin milli hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Balkanlar’da yaşayan Müslüman Türklerin milli ve manevi değerlerini korumak amacıyla kurulan Yücelciler Teşkilatı’ndan 4 gencimizin idam edildiği 27 Şubat 1948 tarihinin 78. yılında, Balkan Yücelciler Parkı’nın açılışında şehitlerimizi anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Balkanlardan çekilmemizle birlikte Balkan Türkleri sahipsiz kalmış, meydana gelen göçlerle nüfusları da giderek azalmıştır. Osmanlı sonrası Balkanlarda kurulan devletlerde Türkler, neredeyse bütün siyasi ve sosyal haklarından mahrum bırakılmıştır.

Azınlık statüsüne düşürülen Balkan Türkleri, Balkanlar’da kalmaları istenmediği için her türlü baskı ve zulme maruz kalmıştır. Yücelciler Teşkilatı’nın 1948 yılında sözde mahkemelerde yargılanmasının ardından teşkilatın kurucu 4 üyesi Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer’in kurşuna dizilerek idam edilmesi toplum hafızasında derin izler bırakmıştır.

Onlarca kişiye verilen ağır hapis cezaları, mallara el konulması ve mahkeme kararlarının Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde hoparlörlerle ilan edilmesi de o dönemin baskı politikalarından biri olarak hatırlanmaktadır."

Yaşanan acıların uzun yıllar baskı ve tehditlerle unutturulmak istendiğini belirten İlko, Türk toplumunu yıldırma politikaları sonucunda 1950’li yıllarda çok sayıda kişinin yüz yıllardır yaşadıkları toprakları bırakarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Programda, Yücelciler Teşkilatı’nın tarihi anlatılırken şehitler için dua edildi.

Anma programı, konuşmaların ardından sona erdi.