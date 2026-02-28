Hatay’ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasından çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan için arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

Apart Otelden Ayrıldıktan Sonra Kayboldu

Serinyol Mahallesi’nde kuzenleriyle birlikte apart otelin 2. katında kalan Çalışkan, 19 Şubat sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle odasının penceresinden bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden odaya tekrar çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamayarak bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Geniş Kapsamlı Arama Çalışmaları

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleriyle Van’dan Hatay’a gelen Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda personel, araç, 1 iz takip köpeği ve 2 dron kullanılıyor.

Ekipler, çevredeki ormanlık alanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışkan’a ait bazı kıyafetler ve cüzdanın önceki gün dağlık arazide bulunması üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.

10. Gününde de Aramalar Devam Ediyor

Uğur Çalışkan’ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları, 10. gününde de kesintisiz devam ediyor. Ekipler, kayıp gencin izine ulaşmak ve güvenli bir şekilde bulunmasını sağlamak için bölgede geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürüyor.