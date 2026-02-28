Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Bursaspor’u, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında rakibi Adanaspor’un Bursa’daki konaklama sorununu çözerek sergilediği dayanışma örneği nedeniyle ödüle layık gördü.

Adanaspor’un Konaklama Krizine Çözüm

Ligin 22. haftasında Bursa’da oynanan karşılaşma öncesi Adanaspor kafilesinin şehirde yaşadığı konaklama sorununa kayıtsız kalmayan yeşil-beyazlı yönetim, rakip takımın mağduriyet yaşamaması için devreye girdi. Bursaspor’un bu centilmenlik hamlesi spor kamuoyunda takdir toplarken, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından “Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül Töreni Maç Öncesi Yapılacak

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ödül, saat 15.30’da başlayacak Bursaspor–68 Aksarayspor karşılaşması öncesinde saha içinde düzenlenecek törenle takdim edilecek. TFF yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek törende ödül, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’e verilecek.

“Futbolu Güzelleştiren Adımlar Atmaya Devam Edeceğiz”

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, kulübün yalnızca saha içindeki başarıları değil, saha dışındaki sosyal sorumluluk ve fair play değerlerini de ön planda tuttuğu vurgulandı. Açıklamada, “Futbolu güzelleştiren, dayanışmayı artıran adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.