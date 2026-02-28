ATV’nin sevilen dizisi Aynı Yağmur Altında, yeni bölümleriyle artık pazar akşamları izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin setinden paylaşılan eğlenceli anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hülya Avşar ve Burak Tozkoparan Set Arasında Kahkahaya Boğdu

Dizide Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar ile Ali rolündeki Burak Tozkoparan, bugünkü çekimler sırasında objektiflere eğlenceli anlar yansıttı. İkilinin set arasındaki şakalaşmaları hem ekip hem de oyuncular arasında keyifli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Nilsu Berfin Aktaş’tan Sette Şarkı Performansı

Dizinin genç oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş ise çekim aralarında yaptığı şarkı performansıyla dikkat çekti. Aktaş’ın spontane performansı set ekibinden alkış alırken, o anlar kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Barış Günger’in Kaleminden İlk Bölüm

Öte yandan dizide senarist değişikliği yaşandı. Yeni senarist Mehmet Barış Günger’in kaleme aldığı ilk bölüm, pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Hikâyede yaşanacak yeni gelişmeler ve karakterler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosu ve yenilenen senaryosuyla pazar akşamları reyting yarışında iddialı bir çıkış yapmayı hedefliyor.