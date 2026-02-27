Forbes dergisi tarafından hazırlanan "yaşam kalitesi endeksi" araştırması Türkiye'de yaşamak için en devazantajlı illeri ortaya koydu. Ekonomik imkanlar, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim olanakları, altyapı ve sosyal yaşam gibi kriterlerin değerlendirildiği çalışmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller listenin büyük bölümünü oluşturdu.

İşte Türkiye'de yaşam kalitesi en düşük 10 il:

MUŞ 29,71

ŞIRNAK 30,45

HAKKARİ 30,94

SİİRT 31,57

BİTLİS 31,85

AĞRI 32,44

IĞDIR 33,86

ARDAHAN 33,96

YOZGAT 34,28

VAN 35,51

Bölgesel fark dikkat çekti

Listede yer alan illerin büyük çoğunluğunun Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunması Türkiye'deki bölgesel gelişmişlik farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan araştırma, yaşam kalitesinin yalnızca ekonomik göstergelerle değil, sosyal imkanlar ve şehir yaşamının sunduğu fırsatlarla da doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.