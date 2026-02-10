Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öncülüğünde yürütülen “Eğitimde İş Birliği ve İyi Uygulamalar Zirvesi”, Yerköy ve Çiçekdağı’nda hayata geçirilecek kapsamlı eğitim programlarıyla Türkiye genelinde örnek bir model ortaya koymayı hedefliyor.

Türkiye genelinde referans gösterilecek nitelikte tasarlanan Eğitimde İş Birliği ve İyi Uygulamalar Zirvesi, vizyonu, kapsamı ve sürdürülebilir yapısıyla eğitim alanında güçlü bir iş birliği modeli sunuyor. Eğitimi merkeze alan proje, yalnızca bugüne değil, geleceğe de yön veren bir anlayışın sahadaki somut yansıması olarak öne çıkıyor.

Zirve kapsamında yürütülen çalışmalar; öğretmenler arası iş birliğini güçlendirmeyi, sahada karşılık bulan iyi uygulamaları görünür kılmayı ve başarılı örnekleri yaygınlaştırarak eğitimde nitelikli dönüşüme katkı sunmayı amaçlıyor. Proje, akademik gelişimin yanı sıra değerler eğitimi, mesleki dayanışma, ortak akıl ve kurumsal aidiyet bilincini de destekliyor.

Vizyoner Liderlik ve Güçlü Koordinasyon

Proje, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen’in vizyoner liderliği, sahaya verdiği güçlü destek ve yol gösterici rehberliğiyle daha da anlam kazanıyor. Dr. İşleyen’in eğitime duyduğu hassasiyet, proje ekibi için önemli bir motivasyon kaynağı olarak gösteriliyor.

Alanında deneyimli, yenilikçi ve üretken öğretmenlerin bir araya geldiği güçlü ekip ise Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Aşkın’ın koordinasyonu ve kapsayıcı yaklaşımıyla çalışmaları sahaya taşıyor. Yürütülen faaliyetler, iyi uygulamalar açısından ölçüt kabul edilecek bir seviyeye ulaşmış durumda.

11 Şubat’ta Başlıyor, Dört Ay Sürecek

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan eğitim heyeti, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü Ankara’dan Yerköy ve Çiçekdağı’na hareket edecek. Heyet, bölgede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek iyi uygulamaların paylaşılacağı, mesleki dayanışmanın güçleneceği ve eğitimde sürdürülebilir iş birliğinin sahaya yansıtılacağı süreci başlatacak.

Yetkililer, zirve kapsamında planlanan çalışmaların yaklaşık dört ay sürecek bir takvim dâhilinde yürütüleceğini belirtti. Bu süreçte Yerköy ve Çiçekdağı’nda toplam altı ayrı eğitim programı düzenlenecek. Programlarda; öğretmenler arası deneyim paylaşımı, atölye çalışmaları ve sahaya yönelik uygulamalar yer alacak.

Final Ankara’da, Neşet Ertaş Anısına

Kapsamlı eğitim sürecinin finali ise Yerköy ve Çiçekdağı’ndan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek özel bir kültür-sanat programıyla taçlandırılacak. Final etkinliğinde, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş anısına düzenlenecek anma ve müzik programı yer alacak.

Yetkililer, projenin yalnızca akademik kazanımlarla sınırlı kalmayacağını; kültürel değerleri yaşatan, ortak hafızayı güçlendiren ve öğrenci-öğretmen bağını derinleştiren çok yönlü bir model olarak planlandığını vurguladı. Eğitim ile kültürü buluşturan bu finalin, katılımcılar için unutulmaz bir kapanış olması hedefleniyor.

Proje sürecine verdikleri desteklerden dolayı Yerköylüler ve Çiçekdağlılar Derneği Başkanı Teoman Kızılırmak başta olmak üzere, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

HACI ÖMER TARMAN ANADOLU LİSESİ İDARECİ ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI 1 Fatih AŞKIN Okul Müdürü 2 Tülay ÇİFTÇİ IRMAK Müdür Yardımcısı 3 Duygu ÖZER KIZMAZ Müdür Yardımcısı 4 Atiye IŞIKSAL Müzik Öğretmeni 5 Fatma Deniz AKYOL İngilizce Öğretmeni 6 Emel USLU KILIÇ İngilizce Öğretmeni 7 Esra GÜREL Matematik Öğretmeni 8 Gülşah Betül KELEKÇİBAŞI Kimya Öğretmeni 9 Öğretmeni Meltem KOÇAK Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 10 Dilek YILMAZ Rehberlik ve Psikolojik Danışman 11 Ahmet Ersin TAŞEL Bilişim Teknolojisi Öğretmeni 12 Emir Nihat ÇAĞLI Öğrenci(10-F) 13 Elifnur MENTEŞE Öğrenci(10-E)