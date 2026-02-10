Ayvacık'ın Assos Antik Kenti yakınlarındaki Koruoba köyü sahilinde dün saat 19.30 sıralarında, suyun içindeki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayalıklardaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılıp, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.