İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan olayda C.A., hamile eşi ve çocuklarının gözü önünde yaklaşık 15 kişi tarafından darp edildiğini iddia etti. Olayla ilgili olarak C.A.’nın şikâyeti üzerine polis merkezinde ifade alındı.

C.A.’nın beyanına göre olay, mahallede madde sattığı öne sürülen bir kişiyle ilgili yapılan bir yakalamanın ardından yaşandı. Söz konusu yakalamaya ilişkin şikâyetin kendisi tarafından yapıldığı yönünde mahallede bir söylenti yayıldığını belirten C.A., bu iddiayı kesin bir dille reddettiğini söyledi.

İfadesinde, karşı tarafa “Eğer gerçekten şikâyeti ben yaptıysam gelin savcılığa gidelim, belgeleri birlikte çıkaralım” dediğini aktaran C.A., buna rağmen kalabalık bir grubun saldırısına uğradığını öne sürdü. C.A., saldırıyı gerçekleştirenler arasında Y.H. ile S.A. isimli şahısların bulunduğunu, yanlarında isimlerini bilmediği başka kişilerin de olduğunu ifade etti.

Yaşanan olay sırasında darp edildiğini, kaçmaya çalışırken bir kahvehaneye sığındığını ve burada da saldırının devam ettiğini iddia eden C.A., daha sonra bir polis aracına sığınarak kurtulduğunu belirtti. Hastanede tedavi altına alındığını ifade eden C.A., başından yaralandığını ve yüzünde morluklar oluştuğunu, tedavi sürecinde başına dikiş atıldığını söyledi.

C.A., yaşanan saldırı sonrası ailesinin can güvenliğinden endişe ettiği için çocuklarını geçici süreyle yurda yerleştirdiğini, daha sonra geri aldığını belirtti. Ayrıca evini terk etmek zorunda kaldığını öne süren C.A., bu süreçte evinin soyulduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, C.A. saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü Y.H., S.A. ve kimliklerini bilmediği diğer kişilerden şikâyetçi oldu.