Salı akşamlarına damga vuran ve Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu başrollerde buluşturan A.B.İ. dizisi, hikâyesini güçlendirecek iddialı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eylem Canpolat ve ekibinin kaleme aldığı, Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve OGM Pictures imzası taşıyan diziye, kulislerden sızan bilgilere göre “Şimşek” adlı yeni bir karakter dahil olacak.

Dizide Behram karakterine hayat veren Diren Polatoğulları’nın, geçmişten tanıdığı bu sürpriz isimle yeniden karşı karşıya geleceği öğrenildi. Şimşek’in hikâyeye girişiyle birlikte dizideki tansiyonun önemli ölçüde artması bekleniyor.

8. bölümde izleyiciyle buluşması planlanan Şimşek karakterini kimin canlandıracağı ise şimdiden merak konusuolurken, yapım ekibinden konuya ilişki