Megastar Tarkan, İstanbul’da art arda verdiği 10 konserlik seriyle binlerce hayranıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konserlerin tamamı kapalı gişe gerçekleşirken, sanatçının sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.

Biletler Kısa Sürede Tükendi

Tarkan’ın İstanbul konserlerine ait biletler satışa çıkar çıkmaz tükenirken, konser alanlarında her gece yoğunluk yaşandı. Ünlü sanatçı, enerjik sahne şovu ve geniş repertuvarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Ünlü İsimler Sahneye Çıktı

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz konuklar da sahne aldı. Tarkan, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimleri sahnesinde ağırladı. Sanatçı, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.

Geliri Dikkat Çekti

Kulislere yansıyan bilgilere göre Tarkan’ın İstanbul’daki 10 konserden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin sanatçı cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.