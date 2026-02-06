Ebru Gündeş’in güçlü yorumu ve dizinin yüreklere dokunan sahnelerinin buluştuğu klip, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırdı. İzleyiciler, hem dizinin hem de şarkının etkileyici atmosferine hayran kaldı.

‘Bende Kalacak’, dizinin yayınlandığı gün müzik platformlarında da yerini aldı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan sözler, dinleyicilerin kalbine dokundu:

"Yokluğunda nişanladım kendimi. Artık bana sevmek yok. Kimse alamaz yerini. Aşkın bende. Kalbin bende kalacak."

Müziği Deniz Erdoğan’a, aranjesi ise Çağlar Kocatepe’ye ait olan şarkı, kısa sürede platformların en çok dinlenen şarkıları arasında yerini aldı.

BKM yapımı İnci Taneleri, yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.