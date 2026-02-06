Maras Depremı

6 Şubat 2023’te yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen kentte normalleşme sağlanamadı. Bir zamanlar kültürü, tarihi ve canlı şehir yaşamıyla anılan Kahramanmaraş, bugün yaraları kapanmayan “garip bir şehir” görüntüsü veriyor.

Şehrin ana arterlerinden ara sokaklarına kadar birçok noktada yollar bozuk, altyapı eksik ve her yağmur sonrası çamur hayatı felç ediyor. İnşaat faaliyetleri kentin dört bir yanında sürerken, plansızlık ve düzensizlik vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor.

Deprem-7

"Garip Şehir Maraş"

Deprem sonrası başlatılan yeniden yapılanma süreci, kent genelinde uzun süredir tamamlanamayan çalışmalarla eleştiriliyor. Alt yapı eksiklikleri, yarım kalan yollar ve sürekli devam eden inşaatlar, şehirde adeta kalıcı bir kaos havası oluşturuyor.

Vatandaşlar, “Şehir ne zaman toparlanacak?” sorusuna yanıt ararken, günlük yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle yağışlı havalarda çamura dönen yollar, ulaşımı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

2762A178 Ae73 40F0 Ac10 8D137Bbe59Be

Ekrem İmamoğlu’nun Koruması Gözaltına Alındı
Ekrem İmamoğlu’nun Koruması Gözaltına Alındı
İçeriği Görüntüle

Tarih Yeniden Yapılıyor Ama Kayıp Büyük

Deprem, Kahramanmaraş’ın yalnızca binalarını değil, hafızasını da yıktı. Şehrin simgeleri arasında yer alan Maraş Kalesi, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı yeniden inşa ediliyor. Ancak uzmanlara ve kent sakinlerine göre, yıkılan tarihi dokunun birebir geri gelmesi mümkün değil.

Yeniden yapılan yapılar umut verse de, eski Maraş’ın ruhunun kaybolduğu yönündeki endişeler giderek artarken, tarihle birlikte kent kimliğinin de silindiğini düşünen vatandaşlar, “Yeni yapılanlar eskiyi geri getirmiyor” görüşünde birleşiyor.

Belediye Çalışıyor Mu, Yoksa Bütçe Mi Yetersiz?

Büyük depremin seneyi devriyesinde, geçen zamanda Şehir hala kendine gelemedi? Belediye işini mi yapmıyor? Yoksa yeterli bütçe mi sağlanmıyor sorularını vatandaşların akıllarına getiriyor. Şehirde birçok banka ve işletmenin konteynerlerde hizmet vermeye çalıştığı da gözler önüne seriliyor.

Umut Azalıyor, Yorgunluk Artıyor

Depremzedeler yalnızca fiziki yıkımla değil, psikolojik yorgunlukla da mücadele ediyor. Kentte mutsuzluk hâkim. Belirsizlik, uzun süren inşaatlar ve bitmeyen sorunlar, toplumsal umudu zedeliyor.

Kahramanmaraşlılar, üçüncü yılda hâlâ geçici çözümlerle yaşamak zorunda kalmanın hayal kırıklığını yaşıyor.

Depremden Önce Tarihi Kapalı Çarşı

0X0 Tarihi Maras Kapali Carsisi Yuzyillik Tarihi Ile Ticarete Yon Veriyor 1662898549611

Tarihi Kapalı Çarşı Deprem Sonrası

Tarıhı Kapalı Carsı

Ulu Cami Öncesi

45D9E7A5 Bb79 40Ab B522 C2B67C911817

Ulu Cami Deprem Sonrası

A1726D33 A3Bd 4D88 9Ac5 98A50456Fe16

Kahramanmaraş Kalesi Deprem Öncesi

Df688Ec9 5Ae9 48E8 9E00 00783A838541

Kahramanmaraş Kalesi Deprem Sonrası

34Aeb0F2 Ea21 4C6F 99B5 87756B5D3C16

Trabzon Caddesi Deprem Öncesi

0B079Cc0 34F6 4749 Aec9 85B21C6740B2

Trabzon Caddesi Deprem Sonrası

B25F7F13 E8B7 4150 99Ce 976486Bebae7

Muhabir: Şevval Ateş