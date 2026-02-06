6 Şubat 2023’te yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen kentte normalleşme sağlanamadı. Bir zamanlar kültürü, tarihi ve canlı şehir yaşamıyla anılan Kahramanmaraş, bugün yaraları kapanmayan “garip bir şehir” görüntüsü veriyor.

Şehrin ana arterlerinden ara sokaklarına kadar birçok noktada yollar bozuk, altyapı eksik ve her yağmur sonrası çamur hayatı felç ediyor. İnşaat faaliyetleri kentin dört bir yanında sürerken, plansızlık ve düzensizlik vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırıyor.

"Garip Şehir Maraş"

Deprem sonrası başlatılan yeniden yapılanma süreci, kent genelinde uzun süredir tamamlanamayan çalışmalarla eleştiriliyor. Alt yapı eksiklikleri, yarım kalan yollar ve sürekli devam eden inşaatlar, şehirde adeta kalıcı bir kaos havası oluşturuyor.

Vatandaşlar, “Şehir ne zaman toparlanacak?” sorusuna yanıt ararken, günlük yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle yağışlı havalarda çamura dönen yollar, ulaşımı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Tarih Yeniden Yapılıyor Ama Kayıp Büyük

Deprem, Kahramanmaraş’ın yalnızca binalarını değil, hafızasını da yıktı. Şehrin simgeleri arasında yer alan Maraş Kalesi, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı yeniden inşa ediliyor. Ancak uzmanlara ve kent sakinlerine göre, yıkılan tarihi dokunun birebir geri gelmesi mümkün değil.

Yeniden yapılan yapılar umut verse de, eski Maraş’ın ruhunun kaybolduğu yönündeki endişeler giderek artarken, tarihle birlikte kent kimliğinin de silindiğini düşünen vatandaşlar, “Yeni yapılanlar eskiyi geri getirmiyor” görüşünde birleşiyor.

Belediye Çalışıyor Mu, Yoksa Bütçe Mi Yetersiz?

Büyük depremin seneyi devriyesinde, geçen zamanda Şehir hala kendine gelemedi? Belediye işini mi yapmıyor? Yoksa yeterli bütçe mi sağlanmıyor sorularını vatandaşların akıllarına getiriyor. Şehirde birçok banka ve işletmenin konteynerlerde hizmet vermeye çalıştığı da gözler önüne seriliyor.

Umut Azalıyor, Yorgunluk Artıyor

Depremzedeler yalnızca fiziki yıkımla değil, psikolojik yorgunlukla da mücadele ediyor. Kentte mutsuzluk hâkim. Belirsizlik, uzun süren inşaatlar ve bitmeyen sorunlar, toplumsal umudu zedeliyor.

Kahramanmaraşlılar, üçüncü yılda hâlâ geçici çözümlerle yaşamak zorunda kalmanın hayal kırıklığını yaşıyor.

Depremden Önce Tarihi Kapalı Çarşı

Tarihi Kapalı Çarşı Deprem Sonrası

Ulu Cami Öncesi

Ulu Cami Deprem Sonrası

Kahramanmaraş Kalesi Deprem Öncesi

Kahramanmaraş Kalesi Deprem Sonrası

Trabzon Caddesi Deprem Öncesi

Trabzon Caddesi Deprem Sonrası