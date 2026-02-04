Komisyonun hazırladığı raporun önümüzdeki günlerde oylanarak TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Beş Ayrı Toplantı Gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında komisyon üyesi siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un bugüne kadar parti gruplarının temsilcileriyle beş ayrı toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Söz konusu toplantılarda, siyasi partiler tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde belirlenen başlıklar detaylı ve titiz bir şekilde ele alındı.

Rapor Çalışmaları Son Aşamaya Geldi

Komisyonun çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilirken, yapılan görüşmelerde raporda yer alacak temel konuların kapsamlı biçimde değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantılarda, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi başlıkları altında oluşturulacak yol haritasının içeriği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Nihai Rapor Oylanarak TBMM Başkanlığına Sunulacak

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şeklin verilmesi ve ardından oylamaya sunulması öngörülüyor. Kabul edilmesi halinde rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak.

Hazırlanan raporun, Meclis çalışmalarında ve siyasi süreçlerde önemli bir referans metni olması bekleniyor.