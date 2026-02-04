Fenerbahçe, kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri’nin Al Ittihad FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, tecrübeli forvetle yolların karşılıklı anlaşma sonucu ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Resmi Veda Mesajı

Fenerbahçe’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Youssef En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz.”

En Nesyri’den Yeni Bir Sayfa

Fenerbahçe formasıyla attığı goller ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken Youssef En-Nesyri, kariyerine Suudi Arabistan’da devam edecek. Al Ittihad’a transfer olan Faslı golcünün, yeni takımında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Forvet Planlaması Gündemde

En Nesyri’nin ayrılığı sonrası Fenerbahçe’nin forvet hattında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Yönetimin, transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına yeni hamleler yapması bekleniyor.