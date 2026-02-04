Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, bir öğrenciyi yaşadığı sitenin önünde bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Minibüs arkasında duran otomobile çarparken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

Sürücüler, arbedede yere düştü ve bu halde de birbirlerini darbetmeye devam etti. Bazı öğrenciler korkuyla minibüsten indi. Minibüsün şoförü, araçtan aldığı demir çubukla otomobilin sürücüsünü kovaladı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.