Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada akşam yemeğinde pilav tüketen işçiler, yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan işçiler için olay yerine ambulanslar sevk edilirken, bazı işçiler de ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune alarak laboratuvara gönderdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.