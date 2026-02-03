CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nurdağı’ndaki programının ardından İslahiye’ye geçerek CHP İlçe Teşkilatı tarafından depremde hayatını kaybedenler için okutulan mevlide katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara hitap eden Özel, depremin sonuçlarının önlenebilir olduğuna dikkat çekti.

“Deprem Doğal Afettir Ama Sonuçları Önlenebilir”

Deprem sonrası yaşanan can kayıplarının ihmallerden kaynaklandığını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem bir doğal afettir, önlenemez. Ancak depremin sonuçları, can kayıpları, yaralanmalar, uzuv kayıpları ve kalıcı sakatlıklar önlenebilir. Modern dünyada çok daha şiddetli depremler yaşanıyor ama bu kadar büyük kayıplar olmuyor.”

“İlk 72 Saat Boşa Harcandı”

Özgür Özel, depremin ardından ordunun sahaya geç çıkmasını da sert sözlerle eleştirdi. Türkiye’nin güçlü ve donanımlı bir orduya sahip olduğunu hatırlatan Özel, arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gecikmenin ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti:

“Deprem olduğu anda Türkiye’de iki aylık, iki yıllık bir iktidar yoktu; 21 yıllık, mazereti olmayan bir iktidar vardı. Vatandaş enkaz başında ‘İlk üç gün ordu neredeydi?’ diye sordu. En kritik 24, 48 ve 72 saat maalesef boşa harcandı. Kanada’dan gelen ekipler sahadaydı ama ordunun sokağa çıkması üç gün sürdü.”

“Devlet Vatandaşından Faiz Almaz”

Deprem bölgesindeki konutlar ve borçlandırma politikalarına da değinen Özel, devletin depremzede vatandaştan faiz almaması gerektiğini söyledi. Berat Kandili’ne dikkat çeken Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu:

"Devlet vatandaşından faiz almaz. Bu mübarek gecede depremzedelere faiz işletilmeyeceğine dair bir müjde bekliyoruz. Rezerv alanlarından da dükkanlardan da faiz alınmamalı."

“Bir Daha Böyle Acılar Yaşanmasın Diye Dua Ediyoruz”

Konuşmasının sonunda depremde hayatını kaybedenleri anan Özgür Özel, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı:

“Kaybettiklerimiz için dua ediyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için hep birlikte Allah’a yalvarıyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum.”