Olay, Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Zeytinoba Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlık bölgede sondaj faaliyeti yürüten firmada bekçi olarak görev yapan Ubeyd Dinçbaş, çalışma alanında kurulan çadırda konakladığı sırada, dağdan kopan büyük bir kaya parçasının çadıra isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Sağlık Ekipleri Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dinçbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazesi Morgda

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.