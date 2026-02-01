Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, dün yasaklı madde kullanımına ilişkin gözaltına alınmıştı. Test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilen Hasan Can Kaya, hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kaya, adli süreçte masumiyetinin ortaya çıkacağına inandığını belirterek, gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

“Hayatım Boyunca Yasa Dışı Madde Kullanmadım”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hasan Can Kaya, kendisine gösterilen ilgi ve destek mesajları için teşekkür ederek, “Hayatım boyunca değil yasaklı madde, sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım” ifadelerini kullandı.

Kaya, adli tıp test sonuçlarının negatif çıkacağına ve masumiyetinin tescilleneceğine emin olduğunu vurguladı.

“Ev Aramasında Suç Unsuruna Rastlanmadı”

Soruşturma kapsamında ikametinde yapılan aramaya da değinen Hasan Can Kaya, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti. Sürecin tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerlediğini ifade eden Kaya, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını istedi.

Açıklamasının sonunda sevenlerine seslenen ünlü komedyen, “Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyorum. Sizleri çok seviyorum” dedi.