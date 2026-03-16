Uluslararası alanda yürüttüğü barış çalışmalarıyla tanınan yazar Akif Manaf, İsveç’ten yayın yapan İskandinavya Gündemi haber sitesi tarafından “Global Peace Prize” ödülüne layık görüldü. Ödül, haber sitesinin imtiyaz sahibi Semihhan Aydemir tarafından takdim edildi.

Aydemir, Akif Manaf’ın küresel barış alanındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek özellikle yazarın Barış Psikolojisi kitabının İsveççe yayımlanmasının ardından çalışmalarını daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Kitabın İsveççe ve Norveççe yayımlandığını belirten Aydemir, eserin yakın zamanda Danimarka, Finlandiya ve İzlanda dillerinde de yayımlanmasının planlandığını söyledi.

“Barış yağmuruna ihtiyaç var”

Ödül töreninde konuşan Akif Manaf ise dünyada artan çatışmalara dikkat çekerek barış bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Manaf, “Dünyanın pek çok noktasından yükselen savaş sesleri, insanlığın büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Tüm dünyada savaş yangınını söndürmek için barış yağmuruna ihtiyaç var. Bu nedenle barışın yayılması için somut projeler yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Barış çalışmalarıyla öne çıkıyor

Akif Manaf, küresel barış alanındaki faaliyetleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde kitap fuarları, söyleşiler ve seminerler düzenleyerek barış temalı çalışmalar yürütüyor. Yazarın barış çalışmalarının merkezinde yer alan Barış Psikolojisi kitabı ise bugüne kadar yaklaşık 20 farklı dilde yayımlandı. Kitabın son olarak Rusça basımı yapılırken, yakın dönemde Fince, Danca, Çince, Azerice ve Korece yayımlanmasının planlandığı öğrenildi.

Somut barış projeleri

Manaf’ın öncülük ettiği projeler arasında doğayla uyumlu ve sürdürülebilir yaşam modelini esas alan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi de bulunuyor. Yenilenebilir enerji, ekolojik tarım ve sürdürülebilir yaşam uygulamalarını içeren proje, barış ve doğa uyumunu merkeze alan bir yerleşim modeli olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Manaf, Uluslararası Değişim Federasyonu başkanı olarak her yıl 7 Temmuz’da dünya genelinde kutlanan “World Change Day for Sustainable Peace” (Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü) girişiminin de öncülüğünü yapıyor.

Dünyaca ünlü yazarın, küresel barışın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını farklı ülkelerde düzenlenecek söyleşi ve etkinliklerle sürdürmeye devam edeceği belirtildi.