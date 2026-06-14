Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı için başarı dileklerini iletti.

Çay paylaşımında, milli takımın sahaya yansıtacağı mücadele azmi, takım ruhu ve kararlılıkla millete yeni gururlar yaşatacağına yürekten inandıklarını ifade etti. Paylaşımda, “Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Milyonların duası ve desteği sizlerle” ifadelerine yer verildi.

“Tek Yürek, Tek Millet, Zafere”

Paylaşımla birlikte yayımlanan görselde, milli futbolcuların yer aldığı ve “Tek Yürek, Tek Millet, Zafere!” sloganının kullanıldığı dikkat çekti. Görselde Türk bayrakları ve taraftar atmosferi ön plana çıkarılırken, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.