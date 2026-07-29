Çankırı'da bir süre önce CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Galip Ağaoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, beraberindeki çok sayıda partiliyle birlikte Yeni Parti'ye katılma kararı aldıklarını duyurdu.

CHP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen Ağaoğlu ve partililer, yürüyüş yaparak Karatekin Parkı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, görevden alınmasının kendisi için bir cezalandırma değil, onur vesilesi olduğunu söyledi.

Görevden alma kararının seçilmişlerin iradesini yok saydığını savunan Ağaoğlu, unvanını bırakmış olsa da demokrasiye, halkın iradesine ve siyasi mücadelesine bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

CHP üyeliğinden de istifa ettiğini açıklayan Ağaoğlu, bundan sonraki siyasi çalışmalarını Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti bünyesinde sürdüreceklerini belirtti. Siyasi yollarının değiştiğini ancak millete ve demokrasiye olan bağlılıklarının aynı kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

Açıklamanın ardından alanda bulunan çok sayıda partili, CHP rozetlerini çıkararak Yeni Parti'ye katıldıklarını ilan etti.