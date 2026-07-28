Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 2'nci İletişim Şurası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yanı sıra bakanlar, akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri katıldı.

Konuşmasına Gazze'de görev yaparken yaşamını yitiren basın mensuplarını anarak başlayan Erdoğan, iletişim alanında yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çekti. Şuranın, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dijital platformlardan afet iletişimine kadar pek çok başlıkta hazırlanan raporlarla Türkiye'nin iletişim vizyonuna katkı sunacağını ifade etti.

Dijitalleşmenin bilgiye erişimi kolaylaştırırken yeni riskleri de beraberinde getirdiğini dile getiren Erdoğan, özellikle sosyal medya ve yapay zekâ teknolojilerinin bireylerin düşünce biçimini etkilediğini söyledi. Bu süreçte bilgi kirliliğinin arttığını belirten Erdoğan, dijital platformların zaman zaman tarih ve kimlik algısını da olumsuz yönde şekillendirebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yoğun dezenformasyon kampanyalarıyla karşı karşıya kalındığını savundu. Devlet kurumlarının hedef alındığını, kamuoyunda panik oluşturacak içeriklerin yaygınlaştırıldığını belirten Erdoğan, sahada görev yapan personelin emeklerinin de görmezden gelindiğini ifade etti.

Son dönemde ortaya çıkan bilgi ve belgelerin deprem sürecinde yaşanan bazı gelişmeleri gözler önüne serdiğini söyleyen Erdoğan, "Kimlerin kimlerle ve hangi ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Depremi siyasi ve ekonomik fırsata çevirmeye çalışanlar bugün hukuk önünde hesap veriyor. Yargı süreci kararlılıkla sürdürülecek ve hukukun gerektirdiği her adım atılacaktır" dedi.

Dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi yaymaktan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, bunun toplumsal güveni ve demokrasiyi hedef alan bir unsur haline geldiğini belirterek, bu nedenle dezenformasyonla mücadelenin milli güvenlik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin iletişim ve medya alanındaki uluslararası konumuna da değinen Erdoğan, yerli uydu altyapısı sayesinde milyarlarca insana ulaşabildiklerini söyledi. Türk dizileri, belgeselleri ve dijital içeriklerinin Türkiye'nin kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıttığını belirten Erdoğan, ülkenin yumuşak gücünü artıran bu başarının daha da ileri taşınması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.