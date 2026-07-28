YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı, 29 Temmuz Çarşamba günü Ankara’da düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulundu. “Yolu millet açtı, birlikte yürüyoruz!” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüşte, birlik, dayanışma ve yeni bir gelecek mesajı verilecek.

YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan davette, “Milletimizin iradesiyle açılan bu yolda; umudu büyütmek, dayanışmayı güçlendirmek ve yeni bir geleceğe omuz omuza yürümek için buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yürüyüş, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da Sakarya Caddesi, Çankaya Belediyesi arkasından başlayacak. Katılımcılar buradan YENİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na kadar yürüyecek.

Parti yönetimi, tüm Ankaralıları yürüyüşe davet ederek, “Haydi Ankara, yürüyelim arkadaşlar!” çağrısında bulundu.