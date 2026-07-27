Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Ankara'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği aşure lokmalarında vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Ankara Divriği Kültür Derneği, Ankara Kangal Dernekleri Federasyonu, Ankara Sivas İmranlı Dernekler Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi ile Emlek Hüyüklüler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinliklere katılan Güler, aşurenin paylaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu ifade etti.

Başkan Güner'in mesajını paylaştı

Etkinliklerde konuşan Haldun Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu.

Mesajında vatandaşlarla aynı sofrada bulunamamaktan üzüntü duyduğunu belirten Güner, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, en kısa sürede yeniden görevine dönerek Çankayalılara hizmet etmeyi umut ettiğini dile getirdi. Güner ayrıca, birlik ve dayanışma duygularının güçlenmesini temenni ederek tüm katılımcılara selamlarını iletti.

"Barış ve adalet için dayanışmayı büyütmeliyiz"

Konuşmasında aşure geleneğinin toplumsal birlikteliği pekiştiren önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Haldun Güler, lokmaların paylaşılmasıyla birlikte barış, adalet, eşitlik ve insan onuruna sahip çıkma sorumluluğunun da hatırlandığını söyledi.

Güler, Çankaya Belediyesi'nin dayanışma kültürünü yaşatmaya devam edeceğini belirterek, birlik ve beraberliğin her koşulda korunmasının önemine vurgu yaptı ve aşure lokmalarının kabul olmasını diledi.